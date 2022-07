Cartes son TRK PRO chez RCF

Fabricant de système de diffusion de renommée mondiale, la marque italienne RCF intègre plus de 70 ans d’expérience dans l’audio professionnel dans votre studio. La série TRK PRO des interfaces audio USB 2.0 est robuste et bien pensée. Elles proposent toute la connectivité qui vous sera nécessaire, sont alimentées par USB, disposent de connexions symétriques de haute qualité, de préamplis micro ultra linéaires avec alimentation fantôme et des convertisseurs 24 bits/192 kHz de haute qualité à faible bruit. Six applications sont fournies, dont Cubase LE, Wavelab LE, Overloud et REmatrix First. Elles sont adaptées aux home studios, au podcast, à l’audiovisuel… ■