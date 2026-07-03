Le casque fermé HD 480 Pro de Sennheiser est destiné au studio, au live et au monitoring professionnel. Il vise une restitution sonore plus précise, notamment dans les basses, avec une réponse non colorée et une bonne isolation. Des systèmes internes réduisent vibrations et distorsions pour améliorer la clarté du signal. Le confort est optimisé par une conception ergonomique et des coussinets adaptés au port de lunettes. Le casque dispose d’un câble amovible et réversible ainsi que de marquages en braille. Deux versions sont proposées, avec housse ou étui de transport selon les besoins. Il intègre un transducteur de 38 mm, une réponse en fréquence de 3 à 28 700 Hz et une masse de 272 g.