L’ATH-R30x d’Audio-Technica

est un casque ouvert de référence adapté à la production musicale, à l’écoute critique en home-studio et à l’analyse audio. Équipé de transducteurs de 40 mm, il est conçu pour offrir une reproduction sonore précise et une réponse équilibrée. Le design ouvert vise à favoriser une diffusion naturelle du son et un espace sonore large. Léger (210 g) et robuste, il propose un arceau réglable et des coussinets en velours pour un confort prolongé. Livré avec un adaptateur 6,3 mm, ce casque se distingue par sa conception pensée pour des sessions prolongées et une restitution sonore immersive, sous réserve des besoins spécifiques de l’utilisateur.