Casques HEDD en version UNPLUGGED

4 Mar 2026 | News Son

HEDD présente des versions « Unplugged » de ses casques HEDDphone Two et HEDDphone Two GT, proposées sans câble. Cette déclinaison répond aux utilisateurs qui souhaitent choisir eux-mêmes leurs câbles ou disposent déjà de modèles compatibles, les casques utilisant une connexion standard. Les packs comprennent le casque concerné, un étui de transport et une garantie de cinq ans ; les câbles HEDD peuvent être achetés séparément. Les caractéristiques sonores et techniques des modèles restent identiques aux versions standards, les différences entre Two et Two GT portant notamment sur la signature sonore et le confort d’utilisation.

