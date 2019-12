CAST DISTRIBUTEUR EXCLUSIF ELATION EN SUISSE

Fondé en 1986 et partenaire Elation depuis 2015, Cast Swiss Light Consulting devient distributeur exclusif pour le territoire helvète. Spécialisée dans la distribution de matériel destiné à la scène, aux théâtres et studios de télévision, la société Cast se satisfait d’avoir signé avec Elation. « C’est l’une des plus importantes marques d’éclairage du marché, dont la réputation est de haute qualité et le service client très présent », affirme Silvio Cibien, le patron de Cast. « Cast est un partenaire de confiance, expérimenté et très compétent, ajoute Marc Librecht, d’Elation. La société a démontré ses compétences et ses capacités à répondre de façon créative aux demandes des clients. » ■