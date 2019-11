Tout de rouge vêtu, le référentiel Arbiter France (distribution Freevox) est arrivé ! Il regroupe les produits hi-tech (logiciels pro, processeurs de traitement numérique), audio (enceintes de studio, sono, mixers, outils DJ, micros, compact studio) et instruments (guitares, synthés, pédales d’effets, amplis), sans oublier les accessoires (racks, pieds d’enceinte), et plus encore. ■