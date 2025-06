CB Connect est le distributeur exclusif en France des produits Percon. La marque propose des fibres armées ultra résistantes, compactes, avec un faible rayon de courbure, adaptées aux secteurs audio, vidéo, lumière et broadcast. Fabriquées en Espagne, elles sont idéales pour les tournées et les événements live. Plus d’infos sur www.cbconnect.fr