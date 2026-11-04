ArtMorph
Cecoceco ArtMorph est une gamme d’écrans LED conçue pour être intégrée aux surfaces architecturales et aux éléments de décoration intérieure. Disponible en pitchs de 2,6 et 6,2 mm, elle associe affichage dynamique et finitions décoratives. Les modèles ArtMorph Elite, Mini et Edge permettent différentes configurations selon les dimensions et les contraintes du projet. Les écrans peuvent recevoir des finitions telles que le bois, la pierre, le métal ou des textures personnalisées, afin de s’intégrer visuellement à leur environnement lorsqu’ils ne sont pas utilisés. La gamme est destinée notamment aux secteurs de l’hôtellerie, du retail, des espaces corporate, des musées et de l’événementiel.