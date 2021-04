Proposées à 1 499 € pièce, ces cellules référencées AT-ART9XA et AT-ART9Xi remplacent les modèles AT-ART7 et AT-ART9. Haut de gamme, elles disposent d’une double bobine mobile en forme de V inversé, ce qui permet une séparation élevée des canaux, une large réponse en fréquence, une distorsion minimale et un niveau électrique de sortie optimisé. ■