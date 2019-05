SONO Mag : Alain, comment êtes-vous entré en relation avec Celto Acoustique ?

Alain Pouillon-Guibert : Je cherchais un fournisseur pour l’un de mes clients et j’ai rencontré Arthur Felix. Sa démarche m’a littéralement fait craquer. Il développe en interne tous les composants de ses enceintes, contrôle toute la chaîne des fournisseurs, assure la fabrication dans ses usines… Arthur a une préoccupation globale permanente de la qualité, du développement à la fabrication et jusqu’au service client, et je partage avec lui cette approche. Nous travaillons ensemble depuis presque deux ans et le salon de Francfort est l’occasion de la présentation de l’ensemble des produits de la gamme, plus le modèle Isoray 10+ auquel j’ai participé.

SONO Mag : Isoray, cela rappelle L’Isotop que l’on trouve chez APG.

A. P.-G. : Le principe est en effet issu des charges Isotop que j’ai imaginées en 1995. A l’origine, le moteur Isotop n’était calé que dans les médiums aigus. Ici, le système est large bande. L’enceinte Isoray 10+ descend jusqu’à 80 Hz. Elle est très compacte et idéale pour de la convention, par exemple. Pour descendre plus bas, on ajoute un sub.

Fort de sa copieuse expérience dans le domaine de la sonorisation professionnelle, Arthur Felix, d’origine lyonnaise, a créé Celto Acoustique en 2010. La société est implantée à Hong Kong et Guangzhou, en Chine, où se situent ses unités de production, et dispose de locaux en Belgique pour le support client en Europe. La gamme de produits est distribuée dans quatre des cinq continents.