Centre de conférence équipé en Starway

Situé à Caen, le centre de conférence du Crédit Agricole Normandie a accueilli un séminaire pour lequel Solution Technique Événement a choisi d’installer des Modena Starway pour donner un effet de nappage aux structures de l’entreprise. L’équipe technique précise : « Outre sa petite taille qui lui confère une exécution rapide et agréable, la capacité de zoom du Modena située entre 4,35° et 55° nous permet de créer à la fois des nappages wash puissants et des effets beam impactants ! De plus, la possibilité de contrôler ce produit en mode Pixel par Pixel représente un avantage majeur, surtout lorsque nous souhaitons exploiter au mieux les différents effets possibles. »