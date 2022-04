Centre de tennis en switchs Luminex

L’intégrateur SNEF a choisi les switchs Luminex pour moderniser l’infrastructure du réseau audio d’un grand centre de tennis de l’ouest parisien. L’ensemble comprend vingt-deux switchs Gigacore 10 et neuf switchs Gigacore 26i. La dernière version du logiciel Araneo permet une visualisation complète de tous les équipements dans le réseau et un contrôle des appareils et des liens entre eux. ■