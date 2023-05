Le microphone de plafond à faisceaux dynamiques Audio-Technica ATND1061DAN a obtenu la certification Zoom Rooms, en intégration avec le système Q-SYS : le processeur Q-SYS Core 110f, le haut-parleur encastrable de plafond AD-C4T, les amplificateurs SPA Series et le périphérique I/O-USB Bridge. Le partenariat optimise la configuration et le contrôle de réseaux, offrant un processus d’intégration et de configuration simplifié pour les installateurs et les utilisateurs finaux. Grâce à l’intégration avancée avec Q-SYS, le plug-in Q-SYS Control permet de contrôler le microphone ATND1061DAN : gestion de la fonction Mute, activation des LEDs, rappel de ré-réglages et surveillance de la connexion depuis un contrôleur réseau à écran tactile Q-SYS.