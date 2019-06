C’EST BIEN PARTI POUR L’ADAM HALL ACADEMY

Depuis ses débuts, en juin 2018, de nombreux participants aux séminaires et ateliers ont bénéficié de l’offre de formation d’Adam Hall Group, en collaboration avec le prestataire de formation continue DEAplus. L’Adam Hall Academy a toujours été rattachée aux activités de l’Experience Center situé au siège allemand d’Adam Hall Group, avec un aménagement pour les séminaires pro dispensés dans les domaines de l’éclairage, du son, du rigging, de la vidéo et de la technologie des médias, indépendamment des marques et fabricants. Dans un futur proche, Adam Hall Group envisage de miser encore davantage sur sa branche éducative pour les formations internes et le coaching des collaborateurs. ■