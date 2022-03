C’est nouveau ! Un portail pour les entrepreneurs

Entreprendre.Service-Public.fr, c’est LE site Internet qui facilite l’accès à l’information et simplifie les démarches administratives des entrepreneurs. Officiellement lancé le 14 février 2022 par le ministre chargé des PME, ce portail a pour objectif d’être la référence permettant aux 4 millions de dirigeants de PME, TPE, indépendants et futurs entrepreneurs d’accéder à l’ensemble des formalités et informations administratives dont ils ont besoin. L’ensemble des informations et outils utiles pour créer, gérer et développer au quotidien une activité économique sont regroupés et accessibles gratuitement. Un parcours autour des six grandes étapes de vie de l’entreprise est proposé : Je crée, Je reprends, Je gère, Je développe, Je clos, Je transmets.

Par ailleurs, l’accès direct aux démarches indispensables, aux outils utiles aux entrepreneurs et à des informations personnalisables en fonction de la situation est possible, par grandes thématiques. Enfin, les entrepreneurs peuvent prendre rendez-vous avec des conseillers appartenant à une quarantaine de services de l’État ou para-étatiques sur le portail Place des entreprises.

Entreprendre.Service-Public.fr est en lien avec deux autres sites ouverts récemment : formalites.entreprises.gouv.fr, qui constitue le guichet unique pour déclarer une création d’entreprise, la modifier, en établir la cessation, déposer des documents, et dont l’utilisation sera obligatoire à partir du 1er janvier 2023 ; et enfin, le site portailpro.gouv.fr, qui permet d’associer les démarches de déclaration et de paiement en réunissant, au sein de ce seul et même espace, les services proposés à la fois par les impôts, l’Urssaf et la Douane. ■