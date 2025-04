Les inscriptions seront bientôt closes pour les deux formations en apprentissage de niveau 6, équivalent bac+3, du CFPTS : Régisseur général, certification professionnelle enregistrée au RNCP (durée : 16 mois) et Administration de réseaux scéniques, Licence professionnelle en partenariat avec l’université Gustave Eiffel (durée : 1 an). Pour ces deux cursus exigeants, une expérience professionnelle et/ou un diplôme de niveau 5 (équivalent bac+2) sont demandés. La sélection se fait sur dossier et entretien de motivation.

À l’issue de ces formations, l’insertion professionnelle avoisine les 100 %.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 avril 2025. Candidatures en ligne sur www.cfpts.com