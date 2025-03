Le CFPTS, créé il y a 50 ans, propose des formations initiales et continues, et est un CFA depuis 25 ans. Le 3 janvier, les inscriptions pour les sept formations de la rentrée 2025 ont été ouvertes. Ces cursus, gratuits et rémunérés, alternent enseignement en centre et immersion professionnelle en entreprise. Ils permettent de découvrir les métiers du spectacle vivant, en offrant une plongée dans les univers techniques avec des équipements de pointe. La pédagogie mène à des titres professionnels reconnus. Le taux d’insertion des diplômés est de 97 %.