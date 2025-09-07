ChamSys, filiale de Chauvet & Sons LLC, a acquis les produits et logiciels d’Arkaos SA, dont MediaMaster, GrandVJ et KlingNet. Cette intégration vise à proposer une solution unifiée pour le contrôle de l’éclairage, du pixel mapping et des médias. Le lancement de ChamSys MediaMaster 25 est annoncé, avec interface multi-écrans, espaces de travail flexibles, librairies GDTF personnalisables et serveurs MediaMaster associés. L’équipe d’ingénierie d’Arkaos rejoint ChamSys, assurant la continuité du développement et du support. Les utilisateurs actuels conservent leurs licences existantes et bénéficieront d’une intégration progressive dans l’écosystème ChamSys.