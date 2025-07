Pour la série Adolescence produite par Netflix et entièrement tournée en plan séquence, chaque détail lumière devait être parfaitement anticipé. Pour répondre à cette exigence, le chef électro Max Hodgkinson et le chef opérateur Matt Lewis ont fait confiance à la console ChamSys MQ500M+ Stadium et aux nodes GeNetix GN5 et GN10 pour gérer des ambiances en parfaite synchronisation avec les mouvements de la caméra à 360°. Grâce au contrôle à distance, les opérateurs pouvaient ajuster la lumière en toute mobilité pendant les répétitions. Ce dispositif technique précis était au service d’une narration en temps réel, garantissant la fluidité des changements lumineux sur le tournage.