Depuis 2017, Gregory « Gru » Dutein (Chirac Design) accompagne Ultra Vomit avec une console ChamSys MagicQ MQ70 Compact. Le concepteur lumière pilote le show en direct, sans timecode, afin de préserver l’improvisation qui caractérise les concerts du groupe. « Le spectacle reste extrêmement vivant, avec beaucoup d’improvisation et d’interactions avec le public. C’est pour cela que je garde toujours des faders prêts à intervenir en direct », explique-t-il. Pour s’adapter aux différents contextes de tournée et de festival, il s’appuie notamment sur les fonctions Expand Palette, Morphing, Cloning, Group Cues et Offset Patch.