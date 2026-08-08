Diffusée sur France 3, l’émission musicale La CoLAB réunit des artistes invités autour de performances collaboratives en direct. Pour assurer l’exploitation lumière, son et médias du plateau, les équipes de Groupe B Live, menées par le concepteur lumière 6sou, s’appuient sur une console ChamSys MagicQ MQ500 Stadium. Associée à MagicHD et au pixel mapper intégré, la console permet de gérer les contenus vidéo et les sources LED sans recourir à un media server supplémentaire. Dans un contexte de programmation particulièrement contraint, 6sou met également en avant la souplesse des cue lists, la modification rapide des cues, les independent timings pour les transitions complexes ainsi que les fonctions BPM utilisées pour les effets et le busking.