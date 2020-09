CHAMSYS PRÉSENTE MAGICQ MQ500M STADIUM

Destiné aux événements de grande ampleur, ce pupitre propose de contrôler 256 univers sans aucun node additionnel. Avec 15 faders motorisés et 15 encodeurs de playback par banque (il y a jusqu’à six banques), un total de 180 playbacks est accessible via une seule touche. Chaque encodeur est personnalisable en termes de couleur et utilisé dans différentes fonctions. Le pupitre contient deux écrans tactiles avec angle de vision ajustable. Les shows complets peuvent être prévisualisés et préprogrammés sur Mac ou PC sans accessoire additionnel ni dongle avant d’être chargés dans le MagicQ. ■