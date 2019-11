CHANGEMENT DE DISTRIBUTEUR AYRTON POUR LA SUISSE

Le réseau de distribution international compte la société Menzi Ebz, implantée à Horgen, en Suisse, désormais distributeur exclusif sur le territoire helvétique et le Lichtenstein. Fondée en 2010, cette structure spécialisée dans la distribution de matériel d’éclairage scénique est implantée dans les marchés des salles, des clubs, du touring, des concerts, de la télé, du théâtre et de la formation. « Ayrton offre une gamme complète et très diversifiée de luminaires, dont des modèles innovants et exclusifs. Cette marque complète parfaitement notre portfolio », ajoute Marco Menzi, PDG de Menzi Ebz. ■

Contact : Menzi Ebz AG – Tödistrasse 50 – 8810 Horgen – Switzerland

E-mail : info@menziebz.ch – www.menziebz.ch – Tél. : + 41 43 355 22 66