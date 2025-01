Limelight est une gamme de washs à mélange de couleurs puissants, conçus pour produire un rendement exceptionnel. Limelight délivre une lumière de haute qualité avec un large spectre de couleurs et un IRC extraordinaire, ce qui en fait la solution adaptée à une multitude d’applications d’éclairage. Le Limelight PAR est polyvalent, idéal pour la scène en latéral ou frontal, ainsi que pour le rétroéclairage et les effets de silhouette. Il offre la précision nécessaire pour mettre en valeur les décors, les plateaux ou des zones spécifiques de la scène, pour des besoins d’éclairage à la fois fonctionnels et esthétiques.