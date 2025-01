Créée en 1987, Spectaculaires est porteur d’une culture multiple : à la fois pionnier de la prestation de service pour le spectacle et l’événement, acteur historique de l’équipement scénique et concepteur-créateur de spectacles et scénographies cousues main.

Acteur créatif, singulier et innovant des métiers du spectacle dans le grand-ouest et au-delà, Spectaculaires rejoint le groupe Malivern dans un projet ambitieux et imaginatif !

L’objectif : développer un groupe indépendant conjuguant passion créative et innovation technique autour du spectacle vivant et des arts de la scène.

A l’appui de cette ambition, Spectaculaires est à la recherche de ses nouveaux.elles :

Chargé.es d’affaires prestation et vente

Intégrateurs.trices de nouveaux projets, ils.elles auront à cœur de développer les activités de l’entreprise sur les marchés de la prestation technique et de la vente d’équipements scéniques auprès de nos clients actuels… et futurs !

Leur ADN ?

L’envie de faire rêver et de donner à voir !

Leurs talents ?

Une énergie passionnée et créative

Un regard technique affûté, doublé d’une appétence et d’une aptitude pour le commerce Un goût pour les projets singuliers conjuguant performances artistiques et commerciales Une soif de déployer l’esprit et l’ambition des Allumeurs d’Image

… Un grain de folie à partager !

L’aventure Spectaculaires vous séduit ?

Envoyez-nous votre CV et une sympathique lettre nous en disant un peu plus sur vous par e-mail à cette adresse : candidature@spectaculaires.fr

On attend de vos nouvelles !

Spectaculaires-21 avenue Cossinade- F35310 St-Thurial | France- Tél : +33 (0)2 99 87 07 07 | spectaculaires@spectaculaires.fr | www.spectaculaires.fr