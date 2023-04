Chargé(e) d’affaires itinérant IDF – Intégrateurs

La société CSI audiovisuel, importateur et distributeur de matériels audiovisuels professionnels, recrute pour son catalogue Audiopole un(e) chargé(e) d’affaires pour le secteur IDF. Pro et Proche de ses clients, nous proposons nos solutions à une clientèle variée : intégrateurs, prestataires, revendeurs, bureaux d’études. Grâce à notre équipe d’experts, le spectre des besoins couverts par nos solutions est très large allant par exemple de l’enceinte portable au casque de studio en passant par la visioconférence, les systèmes Line Array ou l’amplificateur sur Cloud.

Missions principales

Votre mission sera de reprendre l’activité commerciale du secteur et la développer. Pour ce faire, vous devrez créer du relationnel avec les acteurs du secteur : clients, prospects ou bureau d’études · Vous assurerez la présentation des solutions que nous proposons dans des domaines variés (installation, prestation, magasins) · Vous élaborerez les cotations correspondant aux besoins de vos clients et vous en assurez le suivi, de la phase de proposition jusqu’au règlement, en partenariat avec l’ensemble des équipes, notamment l’administration des ventes et les équipes techniques · Par vos actions, vous veillerez à développer un courant d’affaires courts, moyens et longs termes en intégrant l’ensemble des outils et process de l’entreprise dans cette dynamique · Vous construirez votre développement commercial en le basant sur la proximité avec vos clients, la connaissance de leurs projets, la connaissance de vos produits et la fiabilité de vos conseils.

Qualités requises

Méthodologie, autonomie, curiosité, une grande qualité d’écoute et d’échange. Un sens aigu du relationnel au sein de l’entreprise comme avec vos clients · Commerçant dans l’âme, vous présenterez des facultés particulières pour la recherche de solutions, une forte adaptabilité, un vrai goût du challenge et de la négociation · Vous serez rigoureux, patient, organisé, proactif et tenace pour un service client impeccable · En complément, la compréhension écrite de l’anglais et une attirance singulière pour la technique, l’audiovisuel et/ ou la technologie seraient un vrai plus.

Compétences

Passionné(e) de son et d’image, intéressé(e) par l’approche technique de ces domaines, vous justifierez d’une expérience minimale de 3 à 5 ans dans le suivi d’affaires et/ou le commerce · Technicien(ne) de l’audiovisuel avec une vraie fibre commerciale et à l’écoute des besoins de vos futurs clients, vous souhaitez opérer un virage commercial dans votre carrière.

Nous vous proposons :

Un CDI à pourvoir dès que possible · Un véhicule de fonction avec carte carburant et badge télépéage · Téléphone + ordinateur portable · Mutuelle prise en charge à 100 % · Une rémunération fixe sur 13 mois + commissions sur CA · Le poste est itinérant et à pourvoir au plus tôt. Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse xmoguerou@csi-audiovisuel.com, en précisant l’intitulé du poste.