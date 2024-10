La société CSI audiovisuel, fabricant et distributeur de matériels pour le marché de l’audiovisuel professionnel, recrute un(e) Chargé(e) de Marketing spécialisé(e) Hubspot.

Au sein de l’équipe Communication & Marketing composée de 3 personnes, vous serez responsable de la gestion et de l’optimisation de notre plateforme HubSpot pour stimuler la génération de leads et l’automatisation du marketing.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes techniques, IT, et commerciales pour assurer une utilisation optimale des solutions Hubspot et contribuer à la satisfaction des clients finaux.

Ce rôle nécessite une compréhension approfondie de la suite d’outils de HubSpot et la capacité de les exploiter pour soutenir nos objectifs de croissance.

Missions principales

En appui à la directrice Communication et Marketing, vous aurez la charge de :

• Définir et piloter la roadmap produit CRM en accord avec les objectifs stratégiques de l’entreprise.

• Gérer et entretenir la plateforme HubSpot, en s’assurant qu’elle soit optimisée pour les performances et l’expérience des utilisateurs (Fields, Formulaires, Email et Landing Page Template).

• Savoir identifier les besoins de ses utilisateurs et parties prenantes, et traduire ces besoins en fonctionnalités concrètes.

• Assurer la mise en place et la gestion du backlog, en priorisant les fonctionnalités et les améliorations.

• Être l’interlocuteur privilégié entre les différents services pour garantir la livraison des solutions dans les délais et le respect des standards de qualité.

• Veiller à l’exactitude et à l’intégrité des données au sein de HubSpot en procédant régulièrement à des audits et à l’épanchement de données.

• Créer et gérer des flux de travail, des campagnes de courrier électronique et d’autres processus d’automatisation du marketing pour encourager les leads et stimuler les conversions.

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de test A/B pour optimiser les résultats des campagnes.

• Analyser les performances des solutions CRM et proposer des actions d’amélioration continue.

• Former et accompagner les utilisateurs dans la prise en main des nouveaux outils et fonctionnalités.

• Assurer une veille technologique pour anticiper les évolutions du marché et des besoins clients.

Profil recherché :

• Formation : Bac + 3 avec une spécialisation en informatique, marketing digital ou gestion de projet.

• Expérience : Minimum de 2 ans d’expérience en tant que Chargé/e marketing CRM ou dans un poste similaire (Alternance/stages compris).

• Certification(s) HubSpot hautement souhaitable(s).

• Connaissance approfondie de l’automatisation du marketing, de la génération de leads et des processus d’activation des ventes.

• Compétences techniques : gestion de projet agile (Scrum, Kanban, Trello), approche UX/UI, notion en développement de site web.

• Excellentes compétences analytiques avec la capacité d’interpréter les données et de fournir des informations exploitables.

• Compétences relationnelles : Excellente capacité de communication, sens de l’écoute, esprit d’analyse et de synthèse.

• Langues : Maîtrise du français et de l’anglais.

Nous vous proposons

• Un CDI basé à Montévrain (1 journée de télétravail par semaine)

• Une rémunération à négocier selon profil sur 13 mois

• RTT/ TR

• La mutuelle prise en charge à 100%

Pour postuler, envoyez votre candidature à Marjory Villeneuve : mvilleneuve@csi-audiovisuel.com