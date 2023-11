Dans le cadre de son développement, Algam Enterprise, recherche un(e) Chargé(e) de Marketing.

Rattaché(e) à l’équipe marketing et en lien étroit avec les équipes techniques et commerciales Algam Enterprise, vous assurez la promotion de la division concernée et de son catalogue, auprès des prestataires et intégrateurs Audio Vidéo et Lumière.

Vos principales missions :

En lien avec les fournisseurs, les directeurs et les chefs produit, vous établissez et déployez les plans marketing / communication pour chacune des marques du catalogue, vous identifiez les différents leviers et médias à utiliser · Vous assurez ou supervisez la création d’outils de promotions (contenus internet, supports papier, vidéos, webinaires, événements, études de cas clients) · Vous assurez la mise à jour du site web Algam Enterprise et des réseaux sociaux de la division · Vous gérez les relations presse et participez à l’organisation des salons professionnels en France et à l’étranger · Vous assurez le suivi des actions marketing.

Votre profil :

Issu(e) d’une formation supérieure en marketing/communication, vous justifiez d’une expérience réussie sur une fonction similaire · Féru(e) de communication numérique, vous êtes curieux(se) et créatif(ve) · Idéalement, vous avez une bonne connaissance du marché de l’audio, de la vidéo et de la lumière scénique et architecturale dans le domaine professionnel, de ses acteurs et ses produits · Vous maitrisez la bureautique classique ainsi que la suite Adobe. La connaissance du fonctionnement d’une plateforme CRM et des outils d’automatisation marketing est un plus · Pour ce poste, la maîtrise de l’anglais (traduction et conversation) et d’excellentes capacités rédactionnelles sont indispensables.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise où il fait bon vivre, des projets passionnants, un environnement de travail stimulant et une équipe bienveillante ? Envoyez-nous vite votre candidature !

Nous vous offrons :

Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail · Des horaires de bureau du lundi au vendredi · Des journées de RTT · Une carte titres restaurant · Une prime d’intéressement et participation · Un CSE proposant de multiples avantages · La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs.

Démarrage : dès que possible

Lieu de travail : Paris (11è)

Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@algam.net