CHARTRES EN LUMIÈRE 2020

Vingt-quatre sites illuminés dans toute la ville, sept jours sur sept et six mois dans l’année. Cette opération de mise en lumière du patrimoine français souhaite surprendre ses visiteurs, mais aussi se renouveler. Elle propose ainsi cette année deux nouvelles mises en lumière. L’église SaintPierre off re un spectacle qui met en scène l’évolution de la lumière projetée sur les façades du bâtiment par le soleil, puis par la lune, toute la journée, la nuit et jusqu’aux premières lueurs de l’aube. Sur la collégiale Saint-André, cinq images animées représentent des scènes de vie à l’époque médiévale, célébrant la période faste qu’a connue Chartres dans cette période de l’histoire. ■