Chat en direct sur Facebook avec Whit Norris

Le jeudi 9 avril à 14 h 00, DPA Microphones organise une discussion en ligne avec Whit Norris. Figure de l’industrie du son cinématographique, Whit travaille sur des plateaux de tournage en tant que mixeur depuis plus de 30 ans. Il a mixé le son de plus de 100 films, émissions de télévision et publicités et a travaillé avec des réalisateurs tels que Ron Howard, Adam McKay, Todd Phillips, Seth Gordon, Kevin Smith, Justin Lin, Peter Berg, Drew Barrymore et Ridley Scott.

En vous inscrivant à l’événement sur Facebook, vous serez averti lorsque l’événement commencera. https://www.facebook.com/events/154386282524410/ ■