Chauvet au musée des Beaux-Arts de Lyon

Eurosono a fait de l’élégance sa ligne directrice avec la mise en lumière d’un événement au réfectoire baroque du musée des Beaux-Arts de Lyon. La demande du client était de mettre en valeur le lieu en créant une atmosphère chic et corporate.

L’équipe lumière a pris le parti d’éclairer la pièce en utilisant une palette de couleurs dominée par des nuances de bleu et de blanc. Le résultat est un espace raffiné où l’on retrouvait 12 projecteurs Well Fit et six projecteurs COLORado Panel Q40 de Chauvet Professional.

Ces appareils dotés d’un système de mélange de couleurs ont été positionnés de façon à illuminer la grande salle qui accueillait le dîner, ornée d’œuvres d’art classiques.