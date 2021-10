CHAUVET COLORSTRIKE M IP 65, STROBE ET WASH

Ce strobe hybride se revendique plus que polyvalent. Tubes de strobe, LEDs RVB, pivotable en pan et en tilt, prêt pour la tournée, le ColorStrike M est doté, d’une part, de deux sources stroboscopiques linéaires blanc froid, qui se commandent ensemble ou indépendamment, et, d’autre part, de 14 sections à LEDs RVB contrôlables individuellement et produisant un faisceau wash qui se fond dans les effets stroboscopiques. Le ColorStrike M se commande à distance en DMX/RDM, Art-Net, sACN et via un accès web. IP 65, il fait office de strobe, wash et blinder, dans les conditions les plus diverses d’usage, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il dispose de deux supports oméga, l’un sur la base, l’autre sur le coté, pour une pose ou une accroche, également polyvalente. ■