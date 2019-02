CHAUVET DJ – Freedom H1

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

Freedom H1 est un kit qui se compose de quatre mini-projecteurs, d’une valise en toile compartimentée, d’un chargeur pour quatre spots et d’une télécommande. Chaque petit luminaire ne pèse que 0,7 kg et tient dans la main. Il est monté sur une lyre monobras percée d’un pas de vis pour collier et équipée fort intelligemment d’un aimant puissant. Vous pouvez donc l’accrocher de manière traditionnelle ou juste le plaquer contre une partie métallique. Personnellement, je l’utilise souvent aimanté sur des stands d’associations pour éclairer des musiciens ou baliser les circulations, et il tient très bien. Une critique, toutefois : il n’y a pas de perçage d’élingue. Il existe un accessoire génial pour le clipser sur des faux plafonds. Tous les prestataires qui transforment des salles de classe en lieux de fête pour les galas peuvent se réjouir d’avance. Et les décors de théâtre, vous y avez pensé ? Tout mini, et pas de câble !

LA SOURCE ET L’OPTIQUE, LES COULEURS

Vous avez donc une lentille de 40 mm par projecteur avec une LED 10 W hex, (h)excusez du peu ! RVBA et UV. Autre astuce que je découvre en lisant le mode d’emploi (alors que j’utilise le produit depuis six mois, bravo), le nez du projecteur dispose d’un capot lui aussi aimanté qui permet de maintenir un diffuseur pour changer l’angle et passer de 21 à 32°. En fait, c’est autant un frost qu’un angle plus ouvert. Côté mesure, on arrive à 42 Lux à 5 mètres après dérating, ce qui est loin d’être ridicule. L’étale est tout à fait convenable et le mélange des couleurs est efficace, même si certaines semblent un peu « tachées », notamment lorsque la LED UV est activée. Le H1 dispose de 63 couleurs mémorisées pour une utilisation manuelle simplissime.