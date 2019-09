CHAUVET ÉCLAIRE CLOVIS AU PUY DU FOU

Mis en lumière par Maxime Chotard, ce spectacle historique est notamment éclairé par 66 projecteurs Chauvet Professional, sept découpes Ovation E-910FC, 13 COLORado Batten 72X, 21 COLORado 2 Solo, 22 Ovation B-565FC, deux Ovation E-260WW et un Fresnel Ovation F-915FC. Dans les univers successifs, Maxime a cherché à supprimer avec la lumière les barrières entre scène et visiteurs, via trois principes d’éclairage. La scénographie est mise en valeur par les plus petites sources, en termes de puissance (de 1 et 4 W) et d’encombrement, situées à quelques centimètres des visiteurs. Des éclairages thématiques renforcent ensuite le sentiment d’immersion. Enfin, des sources de lumière plus puissantes viennent de l’extérieur. ■