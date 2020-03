CHAUVET ÉCLAIRE LES CHŒURS

A l’occasion d’un concert de Noël donné par les Petits Chanteurs de Laval (Mayenne), Erik Nowosielski-Lamoureux avait prévu un design symétrique à l’aide de projecteurs de la série Rogue de Chauvet Professional. A la suite d’une réorganisation de la disposition des artistes, il a finalement opté pour une conception asymétrique. Bien que ces projecteurs aient été disposés symétriquement sur la structure, le concepteur lumière québécois les a utilisés pour créer des motifs irréguliers sur chaque côté de la scène, des motifs de gobos inégaux sur le plancher de la scène et couvrir un des côtés avec un effet wash. « L’aspect asymétrique a ajouté de la profondeur à la scène et l’a fait paraître plus grande », a-t-il déclaré. ■