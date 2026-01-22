CHAUVET Professional organise en 2026 un roadshow en France à destination des professionnels de l’éclairage, de l’intégration et de la production technique. Cette tournée propose des ateliers pratiques autour de projecteurs ainsi que des consoles lumière de la marque ChamSys.

Chaque étape prend la forme de démonstrations techniques permettant aux participant·e·s de manipuler les équipements et d’échanger avec les équipes de Chauvet France sur des questions liées aux usages professionnels : installation, tournée, exploitation, maintenance ou programmation.

Le roadshow s’adresse aux intégrateur·rice·s, prestataires techniques, technicien·ne·s, directeur·rice·s techniques, régisseur·se·s, exploitant·e·s de lieux et concepteur·rice·s lumière, intervenant dans les domaines du spectacle vivant, de l’événementiel, de l’audiovisuel ou de l’installation fixe.

La tournée se déroule de début février à fin mars. Les ateliers ont lieu en début de soirée, de 16h à 20h, et se concluent par un temps d’échange informel.

La participation est gratuite, sur inscription préalable via Eventbrite. Les 27 dates et villes sont consultables sur la plateforme. Les lieux exacts seront communiqués par email aux personnes inscrites.

https://www.eventbrite.com/cc/experience-tour-4806890