Des locaux pour accompagner son développement, et Chauvet est maintenant complètement établi en France avec sa filiale, opérationnelle depuis janvier 2018. L’établissement, situé à Chilly-Mazarin, en région parisienne, est composé de deux showrooms de plus de 100 m2 et d’un service après-vente de 70 m² dédié à l’entretien et la maintenance des appareils. En vitrine, une centaine d’appareils sont à découvrir. Le site possède également des salles de réunion, à disposition des clients. La soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale, en compagnie de l’équipe Chauvet France, Chauvet Europe et de leurs clients. Albert et Bérénice Chauvet, les fondateurs de la marque, étaient également présents. Au programme, visite guidée, baby-foot, concours de putting et apéro caribéen, le tout rythmé par les mix endiablés du DJ.

Cette filiale a pour vocation de poursuivre le développement commercial en France et de renforcer la croissance des services de la marque. Chauvet France est en effet la troisième filiale européenne et la cinquième du fabricant, dont le siège est basé en Floride, aux Etats-Unis, et dont les produits sont par ailleurs vendus via un réseau de distributeurs agréés dans plus de 100 pays. Composée de passionnés, la brigade Chauvet France, une équipe itinérante et sédentaire, commerciale et technique, était fière de présenter l’aboutissement de plusieurs mois de travail.

Martin Fournier, récemment nommé directeur commercial Europe, a tenu un discours fraternel : « Nous avons commencé l’aventure Chauvet France alors que nous n’étions que quatre. Aujourd’hui, nous sommes plus de 10 collaborateurs. Et nous recherchons encore un commercial dans le sud-est de la France ! Tout cela n’aurait pas pu être réalisé sans l’aide d’Albert et Bérénice Chauvet, que je tiens à remercier, ainsi que toute l’équipe. » Albert Chauvet clôturera le discours : « C’est pour moi un moment émouvant, car nous sommes très dévoués au marché français. C’est vraiment incroyable d’être ici, et le fait que Chauvet puisse à présent travailler en France, et en direct, est une opportunité extraordinaire. »

Merci à Chauvet France pour cette soirée réussie. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure.