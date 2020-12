CHAUVET PROFESSIONAL ACCOMPAGNE LE BALLET PRELJOCAJ

Créé et chorégraphié par Angelin Preljocaj, Le Lac des cygnes de Tchaïkovski issu de la production du Ballet Preljocaj a réalisé une tournée en Europe. Il s’est notamment produit au Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence, encadré par les règles de distanciation physique. Cet arrangement contemporain de l’œuvre classique a été joué par les 27 danseurs du ballet et soutenu par l’éclairage d’Eric Soyer. Quatorze lyres motorisées Maverick Silens 2 de Chauvet Professional ont été installées dans la salle de 1 400 places, réparties sur deux poteaux, chacun disposant de sept luminaires. L’un des pôles était situé à mi-parcours et l’autre plutôt à distance afin de proposer une couverture optimale de toute la zone d’évolution. ■