CHAUVET PROFESSIONAL AU MUSÉE DU LOUVRE

C’est dans ce célèbre lieu, qui accueille entre 8 et 9 millions de personnes chaque année, que Martin Symul et son équipe de MSL (Sprimont, Belgique) ont organisé un événement d’entreprise. Une ambiance chic et stylée a été créée avec l’utilisation de 90 projecteurs Well Fit de la gamme Chauvet Professional. A la fois autonomes, rapides à installer et dotés d’une autonomie de huit heures, les Well Fit n’ont eu aucune difficulté à tenir la soirée. Leur design métal chromé leur permet de se fondre dans n’importe quel décor ou espace de réception. Une réussite pour le musée le plus visité au monde ! ■