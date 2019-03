CHAUVET Professional au Musée du Louvre

Chaque année, entre huit et neuf millions de personnes franchissent les portes du musée du Louvre, ce qui en fait le musée le plus visité au monde.

Martin Symul et son équipe de MSL (Sprimont, Belgique) ont organisé un événement corporate dans la demeure de Mona Lisa. Une ambiance chic et stylée a été créée avec l’utilisation de quatre-vingt-dix projecteurs Well Fit de la gamme Chauvet Professional.

À la fois autonomes, rapides à installer, et dotés d’une autonomie de 8 heures, les Well Fit n’ont eu aucune difficulté à tenir la soirée. Avec un design métal chromé, ils se fondent parfaitement dans n’importe quel décor ou espace de réception. ■