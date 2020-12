CHAUVET PROFESSIONAL COLORADO BATTEN Q15

Cette barre de LEDs RVBB classée IP65 possède des tourillons réglables de 1 m de long pouvant être fixés sans outils sur rail intégré et dotés de supports oméga. Son système de fixations porteuses, intégré à chaque extrémité, permet d’assembler différentes unités en les reliant, pour les aligner, les suspendre ou les disposer en hauteur tout en utilisant la plaque de suspension/support au sol incluse. Le flux des 15 LEDs de 20 W promet une restitution des couleurs vives et se prête à des effets de pixel-mapping. Il délivre un faisceau elliptique de 42 à 15°, possède un écran anti-éblouissement escamotable, des températures de couleur préréglées de 3 200 K à 10 000 K et des courbes de gradation linéaires. ■