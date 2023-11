Chauvet Professional COLORado PXL Curve 12

Voici la dernière barre de LED IP65 asservie dotée de Symétrie impeccable, volumes intenses et polyvalence IP65 sont au rendez-vous avec cette barre de LED asservie de Chauvet Professional. Dotée de 12 sources lumineuses avec tilt et zoom indépendants, elle offre de nouvelles possibilités pour les concepteurs lumière. Idéale pour exprimer des motifs de courbes et de vagues, la COLORado PXL Curve 12 propose des effets intégrés comme un gradateur, des gobos virtuels et des macros de mouvement avec contrôle du premier plan et de l’arrière-plan. Silencieuse, elle convient aux studios de diffusion et aux captations avec son PWM réglable et sa plage de température de couleur de 2 700 à 8 000 K.