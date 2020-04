CHAUVET PROFESSIONAL FÊTE SES LUMIÈRES

A l’occasion de la dernière Fête des lumières, en décembre dernier, Tech and Live a réalisé des prestations architecturales sur les deux sites historiques lyonnais. Un ensemble de 24 Colorado Panel Q40 a été utilisé dans le cadre d’un spectacle son et lumière sur la place des Célestins, et huit des projecteurs RVBB ont été déployés au Grand Hôtel-Dieu. Placés sur des tours d’échafaudage de la place ainsi que sur deux structures en pont, les Colorado Panel Q40 ont illuminé le site du patrimoine mondial de l’Unesco de couleurs vives, sans nuire aux caractéristiques architecturales et culturelles. Au Grand Hôtel-Dieu, ils ont été placés sur des totems dans le cloître intérieur. ■