CHAUVET PROFESSIONAL LANCE LE STRIKE P38

Chauvet développe sa série Strike de blinders/stroboscopes avec le Strike P38, projecteur mono source IP65. Particulièrement compact et puissant, il peut être utilisé avec encore plus de possibilités d’assemblages que ses prédécesseurs. Equipé d’une LED blanc chaud de 90 W, pesant seulement 3,8 kg, le P38 affiche des dimensions restreintes de 303 x 261 x 184 mm qui le rendent aussi compact que facile à accrocher sur un rig. La chaleur de sa lumière et son IP 65 lui permettent de créer une atmosphère immersive accueillante, aussi bien pour les festivals plein air que dans les plus grandes arenas de concert. La simulation de rougeoiement halogène, l’« amber shift » simule la gradation d’une lampe à incandescence. Le P38 se révèle parfait en stroboscope, en blinder et même en wash. C’est un projecteur polyvalent qui répond aux normes DMX et RDM. ■