CHAUVET PROFESSIONAL MAVERICK FORCE S PROFILE ET SPOT

L’objectif de la marque est de proposer un rapport puissance/masse le plus favorable possible. Ultra-compacts, ces modèles complètent la série Maverick Force et se destinent aux projets d’ampleur plus limitée. Cependant, le Maverick Force S délivre d’impressionnantes performances, avec 14 000 lumens en sortie pour le spot et 14 669 pour le profile, obtenus avec une LED de 350 W. Ils intègrent un CTO, un zoom (4,5 à 41,6° pour le profile et 4,1 à 43,4° pour le spot), un dimmer 16 bits, un prisme cinq facettes, deux roues de gobos et une grande variété d’options de contrôle, dont le DMX, le WDMX, le sACN, l’Art-Net ou encore le RDM. ■