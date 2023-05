Chauvet Professional Maverick Storm 2 BeamWash

Le wash couronné

Décidément, difficile de trouver une nouvelle référence en 2023 qui ne soit pas IP65. La tendance est plus que perceptible, et toutes les marques s’y mettent.

Les prestataires y trouvent leur avantage en supprimant de leurs plans des dômes lourds et coûteux, et gagnent en temps de maintenance grâce à l’étanchéité à la poussière induite. Chauvet ne s’y trompe pas et nous propose aujourd’hui un gros wash pixellisable disposant d’un look affirmé avec sa couronne de LEDs, le Maverick Storm 2 BeamWash.

Un style affirmé

Le Maverick Storm 2 BeamWash est un projecteur imposant avec ses 50 cm de haut et 24 kg sur la balance. La base est large avec deux grosses poignées, et la tête, entièrement cylindrique, change des washs que l’on a l’habitude de voir.

La lentille est l’atout majeur de ce design, avec sa vitre de protection, IP65 oblige, qui sait se faire discrète. En effet, nous n’avons pas constaté trop d’impact des LEDs sur la vitre, chose souvent rédhibitoire sur ce genre de projecteurs. En parlant de vitre, cette dernière est maintenue à l’aide de 12 vis qui viennent entourer la tête, comme le dernier cercle de cette face avant tout en rondeur. Car c’est une succession de cinq ronds qui constituent ce visuel, avec trois cercles de LEDs, la couronne et enfin les vis.

Vous l’aurez compris, on est conquis par son style qui sait se démarquer des concurrents.

Sur la base, on trouve un écran de bonne taille avec six boutons de contrôle et assez de place pour afficher de nombreuses informations. Et à l’arrière, une longue rangée de connecteurs, avec du DMX cinq broches, deux Ethernets et une alimentation en True1, sans oublier le fusible. Tous sont des connecteurs Seetronic recouverts de bouchons caoutchoutés pour parfaire l’étanchéité.

Enfin, sous la machine, on trouve quatre Camlocks, quatre tampons en caoutchouc pour que le projecteur ne glisse pas, et pas d’accroche élingue, il faudra la passer dans une poignée.

Source et optique

Chauvet voit les choses en grand avec 19 LEDs de 50 W en RVBB. Elles sont réparties en trois anneaux, on l’a dit, de 1, 6 et 12 LEDs respectivement. Le large anneau, ou couronne,

les entourant, est constitué de 144 LEDs RVB de 0,2 W regroupées en 12 sections de 12 LEDs. Cet anneau est très réussi visuellement, éclairant les dômes des LEDs principales pour un très bel effet, et bien visible même quand le projecteur est allumé. L’ensemble de cette source est pixellisable LED par LED (ou section par section pour l’anneau) à l’aide de nombreux modes que nous allons détailler plus loin. Enfin, le zoom dispose d’un débattement de 5,7° à 47° (en utilisant les chiffres standardisés du tenth peak).