CHAUVET PROFESSIONAL OVATION RÊVE E-3

Avec son modèle Rêve E-3, nativement orthographié avec un accent circonflexe, so chic, le fabricant américain propose un projecteur ellipsoïde capable de créer des couleurs saturées, des pastels subtils et des blancs de 2 800 à 8 000 K, avec un IRC supérieur à 95. Sa source LEDs RVBAM produit un éclairement comparable à un projecteur tungstène de 750 à 1 000 W. Silencieux, le Rêve E-3 se destine aux théâtres, plateaux de tournage et événementiels. Il accepte toutes les optiques de la gamme Ovation, ainsi que celles de marques tierces. L’un des objectifs du produit est la flexibilité, en alliant la production de couleurs et de blancs de qualité, ainsi qu’en proposant d’importantes puissances et une grande discrétion. ■