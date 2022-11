Chauvet Rogue Outcast 2X wash

Ce wash IP65 léger s’accroche n’importe où. Il dispose d’une large amplitude de zoom allant de 8° à 66°, d’une large plage de température de couleur de 2 800 à 10 000 K, et d’une vaste sélection de configurations DMX, de la plus simple à la plus complexe. Le boîtier en alliage léger convient à un usage polyvalent pour une large gamme d’applications intérieures et extérieures, y compris l’utilisation avec les caméras grâce à son blanc calibré, sélectionnable par l’utilisateur. Ses 19 LEDs quadruples RVBB de 25 W occupent cinq zones mappables et produisent un excellent mélange de couleurs et des fondus avec une gradation individuelle en 16 bits. ■