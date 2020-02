L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

Le Rogue R2X Wash se dévoile dans un carton avec seulement une coque polystyrène et un sac plastique. En plus du projecteur, on trouve un oméga, une alimentation Neutrik Powercon sans PC16 et un manuel de référence V1 en cinq langues, dont le français. On préférera télécharger le manuel de référence V2 sur le site www.chauvetprofessional.com. Celui-ci contient moins de coquilles. Il n’y a pas de manuel d’utilisation disponible pour le R2X Wash (comment changet-on les gobos et remplace-t-on les lampes ?). Il faudra donc télécharger celui du R2 Wash. Comme son prédécesseur, le R2X Wash s’accroche à l’aide d’un seul oméga. Vous n’oublierez pas de bien serrer le collier afin que la lyre ne tourne pas sur elle-même lors de mouvements de pan trop répétés. Le R2X est plus lourd d’environ 1 kg avec une masse de 10,3 kg. De visu, les deux modèles sont en tous points identiques en termes de volume, connectiques, affichage et apparence, avec cette même carrosserie qui fait désormais la marque de fabrique Chauvet Professional. Seul le « X » à côté de l’afficheur nous informe de la différence. Lequel afficheur s’accompagne de quatre boutons de navigation et d’un voyant rouge clignotant en cas de non-réception de DMX. La connectique est composée d’embases XLR cinq et trois points mâle/femelle et d’un double Powercon in/out. Nous avons donc une machine plus puissante pour les mêmes dimensions et un petit kilo supplémentaire, c’est déjà un très bon point.

LA SOURCE ET L’OPTIQUE

Le Chauvet Rogue R2X Wash est doté de la même lentille que le R2. De même, il dispose d’un zoom identique avec un égal phénomène d’irisation en faisceau serré. Sur le site de City Theatrical, il est possible de commander l’accessoire « Chauvet Rogue R2 Wash Top Hat » qui remédie à ce phénomène accentué par la puissance augmentée des LEDs du R2X. Notre Rogue se trouve donc équipé de 19 LEDs 25 W Osram au lieu des 15 W du R2 Wash. Détails intelligents : la température de couleur reste identique entre les deux versions et les LEDs du R2X peuvent être bridées via le menu pour pouvoir compléter son parc de R2 avec du R2X. On ne peut que souligner cette initiative du fabricant.