CHAUVET SUR LA COMÉDIE MUSICALE LES MISÉRABLES

A Melbourne, en Australie, Tom Willis a choisi les projecteurs Maverick MK1 Spot de chez Chauvet Professional pour éclairer le spectacle des Misérables, d’après l’œuvre de Victor Hugo. Tom Willis a choisi de minimiser les couleurs saturées pour ce spectacle, sauf pour des scènes les plus dramatiques.

Il s’est appuyé sur l’interaction de couleurs chaudes et froides, ainsi que sur des nuances subtiles de couleurs pour créer des ambiances correspondant aux affres qui animent les personnages. En élargissant les options créatives des Maverick MK1 Spot, Tom Willis a pu transmettre plus facilement les émotions les plus nuancées, soulignant ainsi les errances de l’esprit et des sentiments humains. ■